El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Córdoba se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una visibilidad óptima y temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 43 grados, especialmente durante las horas de la tarde, cuando el sol esté en su apogeo.

La humedad relativa será relativamente baja, comenzando en un 23% por la mañana y descendiendo hasta un 11% en las horas más calurosas. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los cordobeses tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 40 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 19:00 y las 21:00. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también podría generar condiciones de sequedad en el ambiente. Las velocidades del viento oscilarán entre 6 y 25 km/h a lo largo del día, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, como deportes o paseos.

No se esperan precipitaciones en Córdoba durante el día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre o simplemente pasar tiempo en familia y amigos.

La puesta de sol se producirá a las 21:16, marcando el final de un día soleado y caluroso. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor diurno. Sin embargo, se mantendrán en niveles agradables, lo que permitirá disfrutar de las actividades nocturnas sin inconvenientes.

En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la importancia de mantenerse hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.