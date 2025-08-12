El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 26 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 11:00 y llegando a un pico de 42 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% a la medianoche y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de la localidad que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h a las 19:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 07:37 y el ocaso a las 21:20, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, hoy será un día ideal para actividades al aire libre en Castilleja de la Cuesta, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la necesidad de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.