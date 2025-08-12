El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET
El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Cartaya se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 08:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% a la medianoche y descendiendo hasta un 33% a las 10:00 horas. Sin embargo, se espera que la humedad aumente ligeramente hacia la tarde, alcanzando un 22% a las 21:00 horas. Esta combinación de temperaturas elevadas y humedad moderada podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.
No se anticipa precipitación en la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas. Las condiciones de cielo despejado y la ausencia de lluvia también permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:24 horas.
En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a la población tomar precauciones ante el calor y aprovechar el buen tiempo para disfrutar de las actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.
