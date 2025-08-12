El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Cartaya se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 08:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% a la medianoche y descendiendo hasta un 33% a las 10:00 horas. Sin embargo, se espera que la humedad aumente ligeramente hacia la tarde, alcanzando un 22% a las 21:00 horas. Esta combinación de temperaturas elevadas y humedad moderada podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se anticipa precipitación en la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas. Las condiciones de cielo despejado y la ausencia de lluvia también permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:24 horas.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a la población tomar precauciones ante el calor y aprovechar el buen tiempo para disfrutar de las actividades al aire libre.

