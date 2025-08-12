El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada, brindando un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día, con un registro que podría llegar hasta los 42 grados . Este calor intenso se sentirá especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 36 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% por la mañana y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas. Esta combinación de calor y baja humedad puede generar una sensación térmica elevada, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 29 km/h, predominando de dirección noreste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 07:35 horas, mientras que el ocaso se espera para las 21:18 horas, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, Carmona disfrutará de un día soleado y caluroso, perfecto para aprovechar al máximo el verano, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para cuidar la salud ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.