El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 42 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados, descendiendo ligeramente a 31 grados a la 1 de la mañana y alcanzando un mínimo de 25 grados hacia las 8 de la mañana. A medida que avance el día, se anticipa un aumento gradual en la temperatura, alcanzando su punto máximo de 42 grados entre las 3 y las 6 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% durante la madrugada y aumentando ligeramente hasta un 49% a las 8 de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, alcanzando un 31% a las 10 de la mañana y bajando hasta un 14% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Camas pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la madrugada, se registrará una brisa suave del oeste con velocidades de hasta 10 km/h, aumentando a 21 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la mañana y la tarde, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h en la tarde. Esto proporcionará un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor extremo, especialmente aquellos que realicen actividades físicas intensas. Es fundamental mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea necesario.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.