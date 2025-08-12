El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Cabra, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 41 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente y contribuya al aumento de la temperatura. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un calor intenso de hasta 41 grados.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 27% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación térmica aún más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Cabra tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado sin interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación y a la protección solar, dado que la exposición prolongada al sol puede resultar perjudicial.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 11 grados hacia la madrugada del día siguiente. El cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:13 horas.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas extremas y vientos moderados. Se aconseja a la población que tome las medidas necesarias para protegerse del calor y que aproveche el buen tiempo para realizar actividades al aire libre, siempre con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.