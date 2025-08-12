El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

Hoy, 12 de agosto de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen disfrutar de la naturaleza.

Las temperaturas se mantendrán elevadas a lo largo del día, comenzando en torno a los 30 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzando un pico de 43 grados hacia la tarde. Se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 42% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud en relación con el calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 11 y 34 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio del calor, aunque también se recomienda tener precaución con posibles ráfagas más fuertes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y jardines.

Los amaneceres y atardeceres serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:37 y poniéndose a las 21:18, ofreciendo un hermoso espectáculo de luces que no te querrás perder. Este es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Las Cabezas de San Juan, así que aprovecha al máximo el tiempo favorable y planifica tus actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.