El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 26 grados a media tarde. Este descenso en la temperatura será acompañado por una ligera brisa que, aunque no será muy intensa, aportará algo de frescura al ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que se registren hasta 42 grados . Este calor intenso puede resultar agobiante, por lo que se recomienda a los habitantes de Bormujos tomar precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud pública.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 23 km/h. Aunque no se anticipan rachas fuertes, la brisa será un alivio en medio del calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura. A partir de la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, lo que podría ayudar a mitigar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es aconsejable que quienes planeen salir tomen en cuenta la alta temperatura y la exposición al sol.

En resumen, el día en Bormujos se caracterizará por un tiempo cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. La combinación de sol radiante y temperaturas elevadas hará de este un día típico de verano en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.