El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Bailén se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en torno a los 42 grados durante las horas más cálidas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, comenzando en 33 grados a las 00:00 horas y alcanzando los 41 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 19% a primera hora y descendiendo hasta un 11% en las horas centrales del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 35 km/h desde el norte a lo largo de la tarde. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también podría generar condiciones de sequedad en el ambiente. Las ráfagas más fuertes se sentirán entre las 19:00 y 20:00 horas, cuando el viento del noreste se intensifique.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que el cielo permanecerá despejado o con algunas nubes dispersas en la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con condiciones de poco nuboso a nuboso, pero sin riesgo de lluvia. La temperatura comenzará a descender a partir de las 20:00 horas, alcanzando los 35 grados a las 23:00 horas.

En resumen, Bailén disfrutará de un día caluroso y seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor extremo. La combinación de un cielo despejado y temperaturas elevadas hará que sea un día característico del verano andaluz, donde el sol brillará con fuerza y el viento ofrecerá un ligero respiro en las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.