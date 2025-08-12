El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 39 grados en las horas más cálidas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, comenzando en torno a los 32 grados a las 00:00 horas y alcanzando los 39 grados hacia las 16:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 29% y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Baeza que tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste a una velocidad de 10 km/h en las primeras horas del día, aumentando gradualmente a 28 km/h hacia la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 58 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo. Es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que podrían influir en la sensación térmica y en la seguridad de actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades programadas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasear por la ciudad.

A medida que el día avance, el cielo comenzará a mostrar algunos cambios hacia la tarde, con la posibilidad de que se presenten nubes dispersas, pero sin que esto afecte significativamente el tiempo soleado que dominará la jornada. La puesta de sol se espera para las 21:11 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día caluroso y despejado.

En resumen, Baeza disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. Mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico será clave para disfrutar de este hermoso día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.