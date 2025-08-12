El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Baena, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 42 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 32 grados, que descenderá ligeramente a 31 grados a la 01:00 y 30 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su ascenso, alcanzando los 40 grados a las 14:00 horas. Este calor intenso se mantendrá durante la tarde, con un pico de 41 grados a las 16:00 horas, antes de descender a 40 grados a las 18:00. La noche traerá un ligero alivio, con temperaturas que caerán a 33 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá baja durante todo el día, comenzando en un 20% a la medianoche y alcanzando un máximo del 33% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas aumenten, la humedad descenderá, situándose en un 12% a las 16:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor aún más intensa.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará principalmente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h a las 18:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque el calor seguirá predominando.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Baena podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta las altas temperaturas y la baja humedad, que pueden aumentar el riesgo de deshidratación y golpes de calor. Se recomienda a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas del día.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy será cálido y despejado, con temperaturas extremas y un viento moderado que ofrecerá un ligero alivio en medio del calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.