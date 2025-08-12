El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados y se espera que alcancen un máximo de 39 grados durante la tarde, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso.

La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 15% y el 39%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas del día, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su pico.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se espera un viento del noroeste con velocidades de hasta 9 km/h, que podría aumentar ligeramente en la tarde, alcanzando hasta 12 km/h. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 30 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:25. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y el entorno natural de Ayamonte en su máximo esplendor.

En resumen, el tiempo de hoy en Ayamonte será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.