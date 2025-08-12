El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo alrededor de las 08:00 horas, con 24 grados, antes de experimentar un aumento significativo.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su máximo, llegando a los 42 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 10% y el 42%, lo que podría generar una sensación térmica más elevada. Es recomendable que los habitantes de Andújar tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 59 km/h a las 20:00 horas, procedente del este. Este viento podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas más intensas que podrían afectar la sensación térmica.

A lo largo del día, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la realización de actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que pasará de estar completamente despejado a poco nuboso y, posteriormente, nuboso hacia la noche.

La puesta de sol se producirá a las 21:13 horas, marcando el final de un día caluroso y mayormente soleado. Para aquellos que planean salir por la tarde o noche, es aconsejable llevar ropa ligera y mantenerse hidratados, ya que las temperaturas seguirán siendo elevadas incluso después de la caída del sol.

En resumen, Andújar disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.