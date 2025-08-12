El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Aljaraque se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, permitiendo que los residentes y visitantes aprovechen al máximo las actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 39°C durante la tarde, lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 41% en las primeras horas y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 11 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución en actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en la playa.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:23, ofreciendo una hermosa puesta de sol que será un espectáculo visual para quienes se encuentren en la zona. La temperatura comenzará a descender gradualmente después de las 18:00, proporcionando un alivio del calor del día.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día soleado y caluroso, con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen las condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.