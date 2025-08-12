El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 43 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando se espera que la temperatura llegue a su máximo de 43 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de La Algaba que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles que no deberían causar incomodidad significativa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 38 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 65 km/h a las 18:00 horas, lo que podría generar un ambiente fresco en comparación con las altas temperaturas. Este viento podría ser un alivio para quienes se encuentren en exteriores, aunque se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante recordar que el sol será intenso, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

El orto se producirá a las 07:37 horas y el ocaso será a las 21:20 horas, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 12 grados hacia la madrugada del día siguiente. En resumen, el día de hoy en La Algaba se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con las precauciones necesarias ante el calor y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.