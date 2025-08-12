El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando picos de hasta 38 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% por la mañana y bajando a niveles más bajos, alrededor del 16% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de la localidad que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 24 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también podría generar algunas rachas más fuertes en momentos puntuales, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades hasta la tarde. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia el final de la jornada, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general del día. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos despejados y poco nubosos, salvo algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde.

La noche caerá con temperaturas más frescas, alrededor de 27 grados, y cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas. El ocaso se producirá a las 21:11, marcando el final de un día caluroso y soleado.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas elevadas y baja probabilidad de lluvia. Se aconseja a la población que se mantenga hidratada y que evite la exposición directa al sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.