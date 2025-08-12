El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 26 grados hacia las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 43 grados a las 16:00 horas, lo que podría resultar en un calor intenso, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% a la medianoche y descendiendo hasta un 12% hacia las 17:00 horas. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera variable a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 43 km/h desde el suroeste en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también podría generar condiciones de inestabilidad en áreas expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 9 y 26 km/h en diferentes momentos del día, lo que podría ser notable en espacios abiertos.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto refuerza la idea de un día seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se debe tener en cuenta el riesgo de deshidratación y golpes de calor.

El orto se producirá a las 07:37 y el ocaso a las 21:19, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que, aunque fuerte, puede ofrecer algo de frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.