El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima excepcionalmente despejado este 11 de agosto de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 30 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 24 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 41 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 59% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 36% a las 11:00 y bajando hasta un 19% a las 21:00. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de El Viso del Alcor que tomen precauciones, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h a las 21:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que podrían generar una sensación térmica diferente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin temor a cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes y la estabilidad del tiempo hacen de este un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

Con el orto solar a las 07:35 y el ocaso a las 21:19, los habitantes de El Viso del Alcor tendrán la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz solar. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.