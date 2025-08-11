El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 42 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, elevando rápidamente la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 29 grados, que irá disminuyendo ligeramente hasta alcanzar los 23 grados a las 07:00 horas.

A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 13:00 horas. La tarde será especialmente calurosa, con un pico de 42 grados a las 17:00 horas, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Utrera tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. Se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% a la medianoche y disminuyendo a un 15% hacia la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud pública.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 44 km/h en dirección oeste a las 20:00 horas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 3 y 12 km/h, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor extremo, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la tendencia de un tiempo seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas.

En resumen, Utrera disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. La combinación de altas temperaturas y viento moderado puede hacer que el día sea agradable, pero es fundamental mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.