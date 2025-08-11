El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Úbeda, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 39 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 31 grados, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y alcanzando los 28 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a 24 grados a las 06:00 y manteniéndose en torno a los 24 grados hasta las 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 39 grados a las 17:00, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los habitantes de Úbeda tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 51% a las 05:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 11% hacia la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de sequedad en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 2 y 19 km/h durante la mañana y la tarde. A partir de las 22:00, se espera un aumento en la velocidad del viento, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar ráfagas fuertes en la zona. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante el calor intenso, pero también es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los cielos despejados continuarán predominando. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.