El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Tomares se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 30 grados , que irá disminuyendo ligeramente durante la madrugada, alcanzando los 25 grados a las 07:00 horas.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando los 32 grados a las 11:00 horas y llegando a un pico de 41 grados a las 17:00 horas. Esta ola de calor podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. Es importante mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 59% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 22% hacia las 21:00 horas. Esto podría generar un ambiente más seco y caluroso durante la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 21:00 horas. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también se recomienda tener precaución con posibles ráfagas que podrían afectar a estructuras ligeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, Tomares experimentará un día caluroso y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.