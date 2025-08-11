El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 30 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un máximo de 41 grados en las horas más cálidas de la tarde, alrededor de las 5 y 6 PM. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 38% y el 59%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

A lo largo del día, se espera que la temperatura se mantenga en niveles altos, con mínimas de 24 grados en la mañana y máximas que alcanzarán los 41 grados en la tarde. La combinación de calor y humedad podría hacer que algunos residentes sientan un poco de incomodidad, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento también podría levantar polvo y pequeñas partículas, por lo que se aconseja precaución, especialmente para aquellos que padecen problemas respiratorios.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para quienes planean salir a pasear o realizar actividades deportivas.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 33 grados hacia las 11 PM. La noche se presentará igualmente despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. En resumen, el tiempo de hoy en San Juan de Aznalfarache será cálido y soleado, ideal para disfrutar de un día al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

