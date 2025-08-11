El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

La jornada del 11 de agosto de 2025 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 24 grados a las 07:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un pico de 42 grados a las 17:00 horas, lo que podría resultar caluroso, especialmente para quienes realicen actividades físicas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 54% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 13% hacia las 20:00 horas. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y 21:00 horas, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, durante la mayor parte del día, el viento será suave, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:36 horas y el ocaso a las 21:21 horas, brindando una larga jornada de luz solar. Es recomendable que los habitantes de La Rinconada tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas. En resumen, el 11 de agosto se perfila como un día ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado que invita a aprovechar al máximo las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.