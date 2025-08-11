El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 23 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 42 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, la humedad se situará en un 57%, lo que podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, alcanzando un 13% hacia la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor extremo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 17 km/h en las primeras horas, aumentando a 26 km/h hacia la tarde. Este viento, aunque moderado, podría proporcionar un ligero alivio del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 41 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:31 y el ocaso será a las 21:16, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diurnas. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para aprovechar el aire libre, pero se recomienda tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de temperatura.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que podría ofrecer algo de alivio.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.