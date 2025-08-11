El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que augura un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida. A las 14:00 horas, la humedad se situará en un 19%, lo que puede hacer que la temperatura se sienta aún más elevada. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Priego de Córdoba tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera variable a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 37 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento cambiará, predominando del norte y del sur en diferentes momentos. Esto puede proporcionar algo de alivio ante el calor intenso, aunque también se recomienda tener cuidado con las ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado.

Con el orto a las 07:29 y el ocaso a las 21:13, los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Este clima ideal es perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios exteriores. En resumen, el día de hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del verano en su máxima expresión, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un ambiente propicio para el esparcimiento.

