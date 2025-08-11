El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando los 39 grados a las 15:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa durante la mañana se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 23% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 49% a las 06:00. Este aumento en la humedad podría hacer que el calor se sienta más intenso a medida que el día avanza. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles cálidos, alcanzando los 40 grados a las 17:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad de 11 km/h durante la madrugada, aumentando a 14 km/h a las 00:00. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará, predominando del norte y alcanzando velocidades de hasta 17 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un ligero alivio del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en Pozoblanco hoy, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable que aquellos que planeen estar al sol durante largos períodos se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea posible, ya que las altas temperaturas pueden ser peligrosas.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy será mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 29 y 40 grados . La baja probabilidad de lluvia y la presencia de viento del norte brindarán un día cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante el calor intenso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.