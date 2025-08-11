El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Palma del Río se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un sol radiante durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 30 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo de 21 grados en las horas más frescas de la tarde.

A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 43 grados . Esta ola de calor puede resultar intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y descendiendo a un 14% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 25 km/h en dirección oeste y suroeste. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de calor extremo. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con una brisa suave de 7 km/h por la mañana y aumentando a medida que avanza el día.

No se prevén precipitaciones en la jornada, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

La salida del sol se producirá a las 07:33 horas, mientras que el ocaso se espera para las 21:18 horas, brindando a los residentes de Palma del Río un largo día de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.