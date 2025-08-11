El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00 y 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, estabilizándose en torno a los 25 grados a las 04:00 y 24 grados entre las 05:00 y las 06:00.

Durante la mañana, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 23 grados a las 07:00 y 08:00. A partir de las 09:00, se prevé un aumento significativo, con temperaturas que llegarán a los 26 grados a las 09:00 y alcanzarán un máximo de 31 grados a las 11:00. Este incremento en la temperatura se mantendrá a lo largo de la tarde, alcanzando un pico de 40 grados entre las 16:00 y 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 51% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 68% a las 08:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 39% a las 10:00 y manteniéndose en niveles bajos durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h en las primeras horas del día. A medida que avanza la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h a las 20:00, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor extremo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Los Palacios y Villafranca podrán disfrutar de un día soleado y seco, perfecto para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico del calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.