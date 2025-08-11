El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados y se incrementarán a medida que avance el día, alcanzando un máximo de 40 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% y descendiendo a un 18% en las horas pico, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más intensa. Es recomendable que los habitantes de Osuna tomen precauciones ante el calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se espera que las temperaturas sean más elevadas.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave proveniente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 29 km/h. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para eventos al aire libre, paseos y actividades recreativas. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que la exposición prolongada puede resultar perjudicial.

La salida del sol se producirá a las 07:33 y se pondrá a las 21:17, lo que brinda una amplia ventana de luz natural para disfrutar del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 29 grados hacia la medianoche, lo que permitirá un ambiente más fresco para las actividades nocturnas.

En resumen, hoy en Osuna se espera un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de cuidado ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.