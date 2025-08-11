El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Morón de la Frontera se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 24 grados entre las 05:00 y las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 42 grados a las 17:00 horas. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 32 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% a la medianoche y disminuyendo a un 38% a las 10:00 horas. Sin embargo, se espera que la humedad aumente ligeramente hacia la tarde, alcanzando un 44% a las 09:00 y un 40% a las 20:00. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante, con velocidades que oscilarán entre 6 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a 13 km/h a las 10:00. A medida que el día avanza, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 31 km/h a las 20:00, con dirección predominante del noreste. Esto podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Morón de la Frontera pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La combinación de un cielo despejado, altas temperaturas y un viento moderado sugiere que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en el jardín.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta como un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que proporcionará algo de frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.