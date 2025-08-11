El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Montilla se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 25 grados a las 04:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 39 grados a las 19:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 50% a las 08:00. A lo largo del día, la humedad disminuirá, alcanzando un 16% a las 20:00, lo que podría contribuir a una sensación térmica más cálida. Es importante que los habitantes de Montilla tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 22 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A partir de las 20:00, se espera que el viento cambie a dirección sur, con velocidades que podrían alcanzar hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

Los momentos más cálidos del día se concentrarán entre las 14:00 y las 19:00, cuando se alcanzarán las temperaturas más altas. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que busquen sombra y se mantengan hidratados, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. En resumen, Montilla disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.