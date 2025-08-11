El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 28 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana, alcanzando los 27 grados a la 1 de la madrugada y 26 grados a las 2 de la madrugada.

A medida que el día progresa, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, llegando hasta los 38 grados entre las 2 y las 5 de la tarde. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean estar expuestos al sol durante períodos prolongados. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% por la mañana y descendiendo a un 29% en las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que podrían influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos deportivos.

El orto se producirá a las 7:40 de la mañana y el ocaso a las 21:24 de la noche, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, el tiempo en Moguer hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.