El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Martos se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando los 28 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a 27 grados a las 03:00 y 26 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a estabilizarse, manteniéndose en 25 grados hasta las 06:00. Durante las horas de la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 24 grados, alcanzando un ligero aumento a 26 grados a las 09:00. A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 31 grados a las 11:00 y subiendo hasta un máximo de 39 grados entre las 16:00 y 17:00. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Martos que tomen precauciones, especialmente durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 28% a las 00:00 y descendiendo a un 12% hacia la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 14 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad a las 15:00, con velocidades de hasta 33 km/h, lo que puede ofrecer un alivio temporal del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, hoy es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por el campo o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.