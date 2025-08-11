El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 25 grados a las 06:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 42 grados a las 15:00, lo que indica un calor intenso en las horas centrales del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con valores que oscilarán entre el 39% en la madrugada y un mínimo de 12% hacia las 20:00, se espera que la combinación de calor y baja humedad genere un ambiente seco y caluroso, típico de esta época del año en la región. Es recomendable que los habitantes de Marchena tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas, manteniéndose hidratados y evitando la exposición directa al sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán ráfagas de hasta 13 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar picos de 30 km/h hacia las 21:00. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto refuerza la idea de un día completamente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar.

En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La ausencia de lluvias y la presencia de un viento moderado permitirán que los residentes aprovechen al máximo el día, siempre con precaución ante el calor intenso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.