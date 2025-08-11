El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Mairena del Aljarafe se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde primera hora de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 30 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta llegar a 25 grados a las 05:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 39 grados a las 15:00 y un máximo de 41 grados a las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la percepción del calor. A primera hora, la humedad se encuentra en un 38%, aumentando a un 56% a las 07:00. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 22% a las 21:00, lo que podría proporcionar algo de alivio en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y las 21:00, alcanzando hasta 32 km/h. Este viento podría ofrecer un ligero alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en Mairena del Aljarafe, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La ausencia de nubes también permitirá que los amantes de la astronomía disfruten de un cielo despejado al caer la noche, con el ocaso previsto para las 21:21.

En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas, especialmente en las horas centrales del día. Mantenerse hidratado y buscar sombra será fundamental para disfrutar de este espléndido día de verano en Mairena del Aljarafe.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.