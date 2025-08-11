El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Mairena del Alcor se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 31 grados , descendiendo ligeramente a 30 grados en la primera hora de la mañana.

A medida que avance la jornada, la temperatura seguirá su ascenso, alcanzando los 39 grados a media tarde, en torno a las 15:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque moderada, se mantendrá en torno al 19% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Por la tarde, se espera que la temperatura comience a descender, situándose en torno a los 38 grados a las 21:00 horas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste a una velocidad de 11 km/h, aumentando ligeramente a 20 km/h en la primera hora de la tarde. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del este, con ráfagas que alcanzarán hasta 25 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que se espera un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que los residentes y visitantes de Mairena del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La salida del sol se producirá a las 07:35, y el ocaso será a las 21:19, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.