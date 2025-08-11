El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 39 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 28 grados, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 03:00.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 23 grados a las 06:00 y 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, el termómetro comenzará a ascender de nuevo, alcanzando los 26 grados a las 09:00 y subiendo rápidamente hasta los 31 grados a las 11:00. El pico de calor se registrará entre las 14:00 y las 16:00, cuando se espera que la temperatura alcance su máximo histórico del día, llegando a 39 grados a las 17:00.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% a la medianoche y descendiendo hasta un 13% en las horas más calurosas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los lucentinos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople mayormente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h durante la mañana y alcanzando ráfagas más fuertes de hasta 21 km/h en la tarde. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 20:00 y las 21:00, cuando el viento del sur podría alcanzar hasta 19 km/h.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:15, marcando el final de un día soleado y caluroso en Lucena. Con estas condiciones, se aconseja a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.
