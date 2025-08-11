El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Lora del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 30 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados en la mañana.

A medida que avance la jornada, la temperatura continuará su ascenso, alcanzando un pico de 43 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque moderada, se mantendrá en torno al 15% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Por la tarde, se espera que la humedad aumente ligeramente, pero no será suficiente para generar precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 14 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y este, con ráfagas que alcanzarán hasta 18 km/h en las horas de la tarde. Esto podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes de Lora del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor extremo, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

El orto se producirá a las 07:34 y el ocaso será a las 21:19, lo que brindará a los residentes un largo día de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Lora del Río será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para enfrentar las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.