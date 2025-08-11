El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 41 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados, descendiendo gradualmente a 25 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que avance el día, se anticipa un aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo de 41 grados en la tarde, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 30% por la mañana y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas del día. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 6 km/h en las primeras horas del día, aumentando a 10 km/h hacia la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante el calor extremo. Sin embargo, la dirección del viento cambiará a noreste en la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los cielos permanecerán despejados, permitiendo que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. La ausencia de nubes también contribuirá a que las temperaturas se mantengan elevadas.

Para la noche, se anticipa un descenso en las temperaturas, que caerán a alrededor de 34 grados hacia las 23:00 horas. La humedad comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un 23% al final del día. El viento se mantendrá en calma, lo que podría hacer que las noches sean más agradables, aunque todavía cálidas.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas extremas y baja humedad. Se aconseja a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.