El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 24 grados a las 04:00 y 23 grados entre las 05:00 y las 07:00.

A partir de las 08:00, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 21 grados, y continuarán en ascenso hasta llegar a un máximo de 36 grados entre las 15:00 y las 18:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 46% y el 65%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, aumentando a 19 km/h a la 01:00 y alcanzando picos de 26 km/h entre las 15:00 y las 16:00. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La puesta de sol está programada para las 21:25, ofreciendo un hermoso espectáculo natural al final del día.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea más llevadera. Es un día ideal para salir a pasear, practicar deportes o simplemente relajarse bajo el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.