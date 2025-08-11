El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y un sol radiante que acompañará a los habitantes de la localidad.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 41 grados a las 17:00 horas. Este ascenso térmico puede hacer que la sensación de calor sea intensa, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa en la mañana se situará en un 57%, aumentando ligeramente hasta un 61% a la 01:00. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, alcanzando un 40% a las 10:00 y bajando hasta un 18% en las horas de mayor calor. Esta combinación de temperaturas elevadas y baja humedad puede generar una sensación de calor seco, por lo que es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 5 km/h en las primeras horas, aumentando a 7 km/h desde el oeste a la 01:00. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h. Sin embargo, se anticipan ráfagas más intensas, alcanzando hasta 20 km/h en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que las actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares, podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La puesta de sol está programada para las 21:20, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y caluroso en Lebrija.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.