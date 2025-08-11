El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 29 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 40 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este calor intenso puede resultar agobiante, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 25% a la medianoche y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede aumentar la sensación de calor, por lo que es importante estar alerta a los síntomas de golpe de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y alcanzando velocidades de hasta 12 km/h. Esto puede proporcionar un ligero alivio ante el calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión familiar en el jardín. Sin embargo, es importante recordar que el sol estará en su punto más alto alrededor de las 13:00 horas, por lo que se recomienda el uso de protector solar y ropa adecuada para evitar quemaduras.

El orto se producirá a las 07:27 y el ocaso a las 21:13, lo que brindará una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será cálido y despejado, ideal para disfrutar del verano, pero con la necesidad de tomar precauciones ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.