El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 25 grados a las 05:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 39 grados a las 15:00, y un máximo de 41 grados a las 17:00, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 43% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 15% en las horas más cálidas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. Por la tarde, se espera que la humedad aumente ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente bajos, lo que contribuirá a un ambiente seco y caluroso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 21 km/h hacia la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 32 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

No se anticipa precipitación en ninguna parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá estable y seco.

Es recomendable que los habitantes de Dos Hermanas tomen precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas centrales del día. Se sugiere mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede aumentar el riesgo de deshidratación y golpes de calor, por lo que es fundamental cuidar de la salud y el bienestar personal.

En resumen, el día se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas para enfrentar el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.