El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A primera hora, se espera una temperatura de 30 grados , que irá descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana hasta llegar a los 25 grados hacia el mediodía.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando un máximo de 43 grados en torno a las 17:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 33% y el 50%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Écija tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, ya que las altas temperaturas pueden resultar peligrosas.

El viento, que soplará principalmente del sur, tendrá una velocidad variable a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 19 km/h, que irán disminuyendo a medida que avance la jornada. Sin embargo, hacia la tarde, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando velocidades de hasta 27 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante el calor extremo.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que el tiempo se mantendrá seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda hidratarse adecuadamente y buscar sombra en las horas más calurosas.

La puesta de sol se producirá a las 21:17 horas, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro tras un día de intenso calor. La noche se presentará con cielos despejados y temperaturas más agradables, que rondarán los 30 grados .

En resumen, hoy en Écija se vivirá un día de calor extremo, con cielos despejados y sin posibilidad de lluvias. Es fundamental que los ciudadanos tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y seguros ante las altas temperaturas que se esperan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.