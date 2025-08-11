El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Coria del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá a los habitantes y visitantes aprovechar al máximo las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo un panorama ideal para quienes deseen salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Las temperaturas durante el día serán bastante cálidas, comenzando en torno a los 30 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 41 grados hacia la tarde. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones, como usar protector solar y mantenerse hidratados, especialmente durante las horas más calurosas, que se extenderán desde el mediodía hasta las primeras horas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% y descendiendo a un 25% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo y buscar sombra cuando sea necesario.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado.

Los periodos de temperatura más frescos se registrarán al amanecer y al anochecer, con mínimas que rondarán los 30 grados en la mañana y descenderán a 32 grados hacia la noche. El ocaso se producirá a las 21:21, momento en el que las temperaturas comenzarán a bajar gradualmente, ofreciendo un ambiente más agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es perfecto para actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas elevadas y un viento moderado que puede ayudar a mitigar el calor. Se aconseja a los ciudadanos disfrutar de este día soleado, tomando las precauciones necesarias para mantenerse frescos y cómodos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.