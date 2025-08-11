El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 42 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% a la medianoche y aumentando hasta un 57% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a descender, situándose en un 14% hacia las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre o eventos en la ciudad.

El orto se producirá a las 07:30 y el ocaso será a las 21:17, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Córdoba experimentará un día caluroso y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.