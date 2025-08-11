El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de jornada agradable y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 24 grados a las 08:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 32 grados a las 11:00 y llegando a un pico de 40 grados entre las 17:00 y las 19:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 53% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 21% hacia las 21:00. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de la localidad tomar precauciones, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 16 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y las 21:00, alcanzando hasta 35 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar algo de alivio ante el calor, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá a los residentes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 07:37 y el ocaso será a las 21:21, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día caluroso y soleado, ideal para actividades al aire libre, pero con la recomendación de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más intensas.

