El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Cartaya se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 27 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 24 grados a las 03:00 horas. Sin embargo, a medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando los 36 grados a las 15:00 horas, y culminando en un máximo de 37 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 46%, aumentando gradualmente hasta un 65% en la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más intensa, especialmente durante las horas pico de temperatura. A medida que el sol se eleva, la combinación de calor y humedad podría resultar en un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste-noroeste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A las 12:00 horas, se prevé que el viento alcance una velocidad de 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, con vientos de hasta 26 km/h.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de las vistas y actividades al aire libre sin inconvenientes.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a todos que se preparen para un día de calor, manteniendo la hidratación y buscando sombra cuando sea necesario.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.