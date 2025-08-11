El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 40 grados durante las horas más cálidas de la tarde. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en un rango entre 31 y 40 grados, siendo las horas centrales las más calurosas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 35% en la madrugada y descendiendo hasta un 14% en las horas de mayor calor, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada. Por la tarde, se prevé que la humedad aumente ligeramente, alcanzando un 30% hacia el final del día, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, ideal para quienes buscan refrescarse en el exterior. Sin embargo, es recomendable tener precaución ante estas ráfagas, especialmente en áreas con árboles o estructuras que puedan verse afectadas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias y el cielo despejado brindarán una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

El orto se producirá a las 07:34, permitiendo que la luz del día se extienda durante un tiempo considerable, ya que el ocaso está previsto para las 21:19. Esto proporciona a los habitantes de Carmona un amplio margen para disfrutar de la luz natural y las agradables temperaturas de la tarde.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas altas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, puede ofrecer un alivio ante el calor. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.