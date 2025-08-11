El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y continuando con una tendencia de descenso gradual hasta alcanzar los 24 grados a las 07:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 34 grados a las 12:00. La tarde será especialmente calurosa, con un pico de 42 grados a las 18:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Camas tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen estar al aire libre durante las horas más cálidas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 61% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 30% hacia el final de la jornada. Esto podría contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h durante la mañana y aumentando a 15-21 km/h por la tarde. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 32 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también se recomienda tener precaución con posibles ráfagas fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del sol y el buen tiempo, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor intenso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.